Bonaventura: "Mi riprenderò ciò che merito: il Milan e la Nazionale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giacomo Bonaventura, centrocampista rossonero, ha parlato a Milan TV: "Sono tornato e sono contento per come stanno andando le cose. Mi sento bene e devo continuare così".

Come si trova con Pioli?

"Mi trovo molto bene con lui, tutti crediamo molto nel suo lavoro. Lui ci sprona sempre, ci chiede sempre tanto, non sempre è facile, ma abbiamo voglia di fare bene e crediamo nel lavoro che ci propone. La squadra può solo crescere".

Qual è il suo rapporto con Mihajlovic?

"Qui ha lasciato un grande ricordo. E' riuscito a creare un bellissimo ambiente. E' stato un allenatore di carattere, ma quando si confrontava con noi era un uomo di grande cuore. Dava tutti per i suoi giocatori. E' stato qui solo un anno, ma ci ha insegnato tanto. Ho un ricordo bellissimo del mister".

Sogna di tornare in Nazionale?

"Un anno fa soffrivo per il ginocchio e non riuscivo ad esprimermi al 100%, ma comunque venivo convocato. Se lavoro con determinazione, riuscirò a riprendermi quello che mi merito sia nel Milan che in Nazionale".