Intervistato da Milan TV nell'immediato prepartita contro la SPAL, Giacomo Bonaventura ha parlato della gara di Coppa Italia. "Ci teniamo a fare bene, vogliamo dare continuità alla partita di campionato, vogliamo fare il massimo e riuscire a fare ciò che abbiamo preparato. Cagliari? Dobbiamo pensare alle prossime partite, recuperare terreno in campionato e fare bene in Coppa Italia. I tifosi sono un motivo in più per spingere al massimo, ci fa molto piacere aver vicino il pubblico, cercheremo di far contenta tutta la gente che è venuta oggi".