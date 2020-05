Bonazzoli: "Per me la Samp è il Real Madrid, quest'anno era l'ultimo treno"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Secolo XIX, l'attaccante della Sampdoria Federico Bonazzoli ha parlato del suo percorso: "Io sono arrivato alla Samp a 18 anni, strapagato dalle giovanili dell'Inter e onestamente senza aver fatto nulla ancora di significativo. Ricordo che presi la patente al primo ritiro estivo col Doria, arrivavo come fiore all'occhiello, ero già strutturato fisicamente e questo mi ha consentito di eccellere nelle giovanili dove mi bastava mettere il braccio davanti al marcatore e gli facevo gol. Era facilissimo e questo mi ha un po' illuso. Poi tra i grandi è cambiato tutto e non mi riusciva niente. Ho girato in prestito a Lanciano, a Brescia, alla Spal e dentro di me mi chiedevo 'Come è possibile che non riesco più a fare le stesse cose?'. Poi l'anno scorso a Padova ho fatto un campionato in B e mi sono detto 'Se non mi sveglio ora è finita'. Così mi sono presentato quest'estate al Doria come all'ultimo treno. Avevo capito che a DiFra potevo piacere, mi ha dato fiducia e questo è servito. Ma credetemi ho dato tutto, in palestra, in campo, fuori. Ora arrivo ad allenarmi un'ora prima e vado via un'ora dopo, sono quasi maniacale. In questa quarantena, per dire, ho perso 3 kg. Ho capito, insomma, che serve la cultura del lavoro. Considerate che per me la Samp è il Real Madrid, lo dico perché nei vari prestiti ho anche visto compagni che faticavano ad arrivare a fine mese e mi sono sentito un privilegiato ad avere un contratto qui".