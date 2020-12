Boniek: "L'Inter la squadra che mi diverte di più. Ibra straordinario. Milik? No comment"

L'allenatore polacco Zibì Boniek, in un'intervista al Corriere dello Sport ha parlato e commentato alcune vicende della Serie A, dall'Inter fino a Milik. Queste alcune sue parole: "La squadra che mi diverte di più in Serie A è l'Inter, perché è anche la più pazza: può vincere e perdere con tutti. Non fai in tempo a farti un caffè che la partita può essere già cambiata. Ammiro Antonio Conte, che è stato anche un mio giocatore a Lecce, e ho un debole per Lukaku. Mi sembra un gigante buono".

Su Ibrahimovic: "Mi sta sorprendendo. Per Ibra vale un detto polacco 'meglio camminare saggiamente che correre da stupido'. Deve ringraziare anche il Milan, perché i compagni giocano per lui. Però lui poi fa la differenza".

Su Milik: "No comment. Ha un contratto col Napoli ed è strano che non giochi. Ma non sono affari miei, non mi impiccio".