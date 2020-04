Boniek: "La Polonia tornerà a giocare. I calciatori? Coi controlli quotidiani sono privilegiati"

L'edizione odierna de La Stampa ha intervistato il numero uno del calcio polacco Zbigniew Boniek. Il Presidente della Federcalcio ha detto che il governo ha dato l'ok al nostro protocollo, ripartirà tra il 29 e il 31 maggio". Racconta le modalità e il fatto che stia lavorando per diminuire i rischi. "Non si può chiudere tutto e darsi appuntamento tra due anni, fino al vaccino dovremo convivere col virus e abituarci agli stadi senza pubblico". Ammette che gli sportivi "controllati quotidianamente e scrupolosamente sono dei privilegiati". Isolamenti e tamponi in caso di nuovi casi, ritiri da 50 persone al massimo, sul calcio europeo dice. "Per le disposizioni attuali, dovendo mettere in quarantena chi arriva dall'estero, non potremmo neanche ospitare la finale di Europa League a Danzica".