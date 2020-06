Boniek: "La Roma ha molto da giocarsi. Non ho capito l'allontanamento di Petrachi"

Zibi Boniek, ex attaccante di Roma e Juventus ora alla guida della Federcalcio polacca, ha parlato a Centro Suono Sport della situazione giallorossa: "La notizia dell’allontanamento di Petrachi mi ha lasciato un po’ così. La Roma ha ancora molto da giocarsi: il posto in Champions e poi l’Europa League. Giocare la parte finale delle coppe europee solo in tre-quattro stadi di una nazione non è male: questa scelta è stata dettata dalle necessità, ma potrebbe essere anche una soluzione per il futuro".