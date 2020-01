Boniek: "Piatek al Tottenham, vincono tutti. Milan gioca calcio modesto"

© foto di NewsPix/Image Sport

Nel corso della sua intervista a TMW Radio, Zbigniew Boniek, ex calciatore e presidente della Federazione polacca, ha parlato anche della questione Piatek: "È in difficoltà, come tutto il Milan e non è facile fare il centravanti in una squadra così. Poco possesso palla, poco servizio dagli attaccanti esterni, lui è arrivato da sconosciuto in Italia e ha fatto grandi cose, poi si è fermato. Ha ricevuto grandissime critiche e si è fermato, non sta giocando bene ultimamente, forse ci sono delle colpe da parte sua ma ci sono anche della squadra. Chi è il giocatore di fama mondiale nel Milan? Nessuno, sono tutti giocatori normali tolto Donnarumma. Giocano un calcio modesto. Lo vuole il Tottenham? Non lo sapevo... potrebbe essere la soluzione per tutti. Mi sorprende questa grande fiducia riposta in Ibrahimovic, non gioca da tre mesi e ha 38 anni, non è semplice reggere il campionato italiano. È una mossa coraggiosa puntare tutto su di lui, ci sono anche le gelosie, bisogna vedere come reagirà la squadra".