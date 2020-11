Boniek si propone alla Roma: "Friedkin potrebbe chiamarmi. Milik? Se si allena, gioca ovunque"

vedi letture

Zibi Boniek, ex calciatore di Roma e Juventus ora alla guida della Federcalcio polacca ma in scadenza di mandato, ha parlato a Il Messaggero proponendosi come potenziale nuovo dirigente giallorosso: "Dopo due incarichi non potrò più essere rieletto in Polonia quindi tornerò a vivere a Roma perché amo la città e la squadra. Se vuole può dare ai Friedkin il mio numero di telefono (ride). Scherzo, comunque le cose da fare non mi mancano visto che sono un membro del comitato esecutivo dell'UEFA". Poi una breve battuta anche sul connazionale Milik visto che da tempo è in orbita romanista: "Quando è allenato, può giocare con chiunque. Dunque anche nella Roma". Infine sul giovanissimo Zalewski: "Lo conosco bene, ha un potenziale enorme. Se migliora in fase di non possesso potrà presto giocare in prima squadra. Ma mi fermo perché di un giovane, meno se ne parla e meglio è".