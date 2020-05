Boniek sicuro: "Sì, Milik è uno dei migliori, è al livello della Juventus"

Intervistato da Tuttosport, il presidente federale polacco Zibì Boniek ha parlato dell'eventuale trasferimento di Arkadiusz Milik dal Napoli alla Juventus: "Non conosco le mosse della Juve, ma di sicuro parliamo di uno dei migliori attaccanti del campionato italiano. È un ottimo giocatore, come livello sarebbe da Juventus. Oltretutto, da un punto di vista tecnico, Cristiano occupa spazi diversi. CR7 ama svariare, partire da sinistra per arrivare in diagonale. Adesso, però, Milik è del Napoli, dove c'è anche Zielinski, pure lui bravissimo".