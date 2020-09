Boniek sul ritorno in Italia di Piatek: "Ha sbagliato ad andarsene. Doveva rimanere al Milan"

In merito al possibile ritorno di Krzysztof Piatek in Italia si è espresso anche Zbigniew Boniek , presidente della Federcalcio polacca, attraverso i microfoni di TMW : "Lui ha segnato sia al Genoa che al Milan. Secondo me ha sbagliato a salutare l'Italia perché si è trovato bene. Ogni attaccante ha un periodo di crisi e lui ha pensato subito di cambiare. Avrebbe fatto meglio a rimanere al Milan. Se deciderà di tornare mi auguro che possa confermare il suo valore".

