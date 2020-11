Bonifazi: "All'Udinese c'è tutto per lavorare al meglio e per rendere al top"

"Cosa mi ha colpito maggiormente nel mio impatto con l'Udinese? La struttura nel suo complesso. Qui c’è tutto per lavorare al meglio. Inoltre a nostra disposizione c’è uno staff valente, di professionisti affermati: hai tutto quanto ti serve per rendere al top". Parla così Kevin Bonifazi, difensore bianconero, nell'intervista a Il Gazzettino.

Lei è un difensore che predilige agire dove?

"Mi trovo bene nella difesa a quattro anche da terzino, come in quella a tre soprattutto sul centro-destra o centro-sinistra - sottolinea -. Mi piace impostare, non sono il classico difensore che spazza e “rompe” il gioco degli altri. Del resto nel calcio moderno tutti devono essere in grado d’innescare un’apprezzabile manovra, anche il portiere. Io cerco di farlo sia con il destro che con il sinistro, avendo la fortuna di cavarmela con entrambi. In passato un mio allenatore dopo 6 mesi si era accorto che non ero un mancino, come lui credeva".