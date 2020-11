Bonifazi: "Ok la SPAL, ma l'Udinese è un'altra cosa. Con Deulofeu cresceremo ancora"

Kevin Bonifazi, difensore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino: "Mi sono trovato bene nella Spal, ma l’Udinese è un’altra cosa: per me rappresenta il salto di qualità - racconta -. Da tante cose capisci perché l’Udinese è da 25 anni di seguito in A, c’è un meccanismo oliato che è una garanzia per noi calciatori".

Quanto è importante l’arrivo di elementi di qualità, su tutti Deulofeu?

"La qualità fa sempre bene. Bisogna anche mettere in preventivo, però, che ai nuovi acquisti serve sempre del tempo per ambientarsi e capire determinati schemi. Non si può pretendere che da subito facciamo la differenza, anche se sono bravi. Ed è questa probabilmente la mia spiegazione al fatto che il nostro allenatore sinora ha sempre mandato in campo per 9 undicesimi la squadra della passata stagione, che io ritengo forte. L’ho incontrata a luglio a Ferrara e mi ha fatto un notevole impressione. Pian piano, con l’apporto anche di noi “nuovi”, crescerà ancora".