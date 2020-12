Boninsegna: "Inter-Shakhtar, i primi minuti saranno decisivi. Eriksen grande professionista"

vedi letture

L'ex attaccante dell'Inter Roberto Boninsegna è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "L'atteggiamento contro lo Shakhtar dovrà essere identico a quello visto in Germania. Mi sembra che Conte abbia trovato una quadratura. Ha dovuto mescolare un po' le carte ma ora ci siamo, specie in difesa. Forse solo a centrocampo il meccanismo va centrato del tutto. Lo Shakhtar deve capire che aria tira, a San Siro. Per questo i primi minuti, in partite simili, sono fondamentali. Non solo per il fatto di riuscire a segnare subito: io parlo di atteggiamento. Gli avversari vanno messi subito sotto, nei contrasti: non è serata da tacco e punta, serve la spada. E a maggior ragione non essendoci il pubblico a supportare i giocatori"

Eriksen?

"Fa specie, vederlo così. Al di là di tutto, si sta dimostrando un grande professionista. E se dovesse partire titolare, dimostrerà il suo valore".