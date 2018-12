Bonucci: "Abbiamo mostrato ancora la fame della Juventus"

© foto di Federico De Luca

Leonardo Bonucci è stato intervistato a caldo da JTV dopo la fine della gara contro l'Inter. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole:

Avete messo a -14 una diretta concorrente...

"Sì, è stata una partita combattuta, sapevamo che l'Inter poteva creare qualche difficoltà con le ripartenze. Nel primo tempo abbiamo fatto meno bene la fase di possesso perché ci siamo allungati cercando la palla verticale subito e concedendo spazi a loro tra le linee quando la riconquistavano. Nel secondo tempo invece abbiamo preso in mano la partita, abbiamo trovato il vantaggio e una volta trovato il vantaggio ci siamo messi lì a difendere come sappiamo senza concedere nulla. Questo dimostra la fame della Juventus di voler portare a casa il risultato".

Tu e Chiellini siete stati straordinari.

"Sì, ci sono stati due occasioni dove io e Giorgio abbiamo fatto il nostro lavoro, quello di cercare di non far segnare gli avversari. Stasera ci siamo riusciti e il grande merito è anche degli attaccanti e dei centrocampisti che in fase di non possesso fanno un grande lavoro e permettono a noi di leggere situazioni molto più pulite".

In quale fase della partita avete capito che stava emergendo la differenza?

"Dopo il palo di Gagliardini abbiamo cambiato marcia, abbiamo creato qualcosa in più. Nel secondo tempo li abbiamo messi lì con il palleggio, con la voglia di portare la partita dalla nostra parte. Abbiamo trovato il vantaggio e dopo non abbiamo concesso niente, non mi sembra di ricordare tiri in porta potenziali dell'Inter. Grande merito e grande voglia della squadra di portare a casa il risultato".