Bonucci: "Agnelli lungimirante, alla Juve prima l'uomo del calciatore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è stato ospite della trasmissione A raccontare comincia tu, in onda su Rai Tre. Il centrale ha parlato anche della società bianconera e del CT Azzurro Roberto Mancini: "Prima del calciatore devi essere bravo come uomo, devi saper stare al mondo e soprattutto in questo mondo. È un attimo rovinare la tua reputazione e quella della società, devono esserci delle regole e devi saper rispettarle. Andrea Agnelli? È una persona squisita, parla tanto con noi. È una persona lungimirante, ormai sono 8 anni che abbiamo lo stadio di società che in Italia sembrava impensabile. Mancini? Con lui mi trovo bene, poi è stato l'allenatore che mi ha fatto esordire in Serie A nel lontano 2006"