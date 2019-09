Durante la sua conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida contro l'Armenia, Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale e della Juventus, ha riposto anche a una domanda sul caso Emre Can: "Sono felice di essere qui in Nazionale, ci aspettano due partite importanti. Non so cosa sia successo con Emre Can, la comunicazione è fondamentale in questi casi. Adesso però penso solo a vincere le gare che ci avvicinerebbero a Euro 2020".