vedi letture

Bonucci carica i suoi a -1 dal Lione: "Quando conta la Juventus c'è"

Il capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato in conferenza stampa a -1 da Lione-Juve. Tra i temi toccati ovviamente anche il sogno Champions. "La città mi riporta alla mente grandi ricordi, con Juventus e Nazionale, nel vecchio stadio e qui. E' il posto giusto per dimostrare ancora una volta che la Juventus, quando arriva il momento che conta, c'è. Siamo agli ottavi con due giornate d'anticipo, mai successo. Siamo primi in campionato. Abbiamo pareggiato la semifinale d'andata di Coppa Italia col Milan. Sono risultati importanti. Non so al di fuori cosa ci si aspettasse dalla Juventus. Qualcosa di più era difficile, la posizione che abbiamo ovunque rispecchia i nostri doveri. Da adesso comincia un altro momento della stagione, siamo pronti a vivercelo, con entusiasmo, con voglia di arrivare in fondo a tutti gli obiettivi".