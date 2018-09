Bonucci chiude i giochi: la Juve fa tris contro il Napoli

Mertens apre i giochi, poi la rimonta della Juventus. Il match dell’Allianz Stadium è stato tutt’altro che avaro di emozioni, con il Napoli in gara fino al terzo gol di marca bianconera che ha spazzato via le speranze partenopee di uscire senza problemi dall’impianto torinese. Tutto...

Daje de tacco come Mancini nel 2003. Il derby perfetto di Pellegrini

Capello: "San Siro? Non è casa né di Inter né di Milan"

Grande con le piccole, piccola con le grandi. Lazio, così non va

Ballardini: "Veloso? Si allena qui ma non abbiamo fatto ragionamenti"

Kolarov alla Selmosson: in gol nel derby di Roma con entrambe le maglie

Sassuolo, De Zerbi: "Bello sfidare il Milan. Duncan ancora out"

Napoli in dieci uomini: espulso Rui, scintille Bonucci-Allan

Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: Icardi out, dal 1' Lautaro e Dalbert

Cagliari, Barella: "I rumours su di me? Non ci penso. Daremo il massimo"

