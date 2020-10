Bonucci ci prova, Chiesa titolare e il dubbio Pjanic: le ultime su Juve-Barça dopo le rifiniture

La Juventus ha svolto la rifinitura alla Continassa, il Barcellona si è invece spostato a Vinovo per l'attivazione muscolare. Andrea Pirlo e Ronald Koeman hanno utilizzato le sedute odierne per provare a fugare gli ultimi dubbi di formazione, anche se le ultime conferme si avranno solo a ridosso del fischio d'inizio. In casa Juventus tiene ovviamente banco la presenza di Leonardo Bonucci, anche se le ultimissime sembrano dare sensazioni positive in tal senso. A centrocampo confermata la presenza di Rabiot e Bentancur, con Kulusevski e Federico Chiesa sugli esterni. Davanti certo del posto Alvaro Morata, con Paulo Dybala favorito nel ballottaggio con Aaron Ramsey.

Qualche dubbio resta anche in casa Barcellona: il principale riguarda l'ex di turno, Miralem Pjanic. Il bosniaco si gioca con Busquets il posto accanto a De Jong nel 4-2-3-1 blaugrana. Quindi la corsia destra: Sergi Roberto o Sergino Dest? Il primo sembra leggermente avanti, ma il ballottaggio è aperto. Così come aperto resta quello qualche metro più avanti fra Dembele e Pedri: uno dei due completerà il reparto offensivo con Messi, Ansu Fati e Griezmann.

Queste le probabili formazioni di Juventus-Barcellona dopo le sedute di rifinitura:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Dembele, Griezmann, Ansu Fati; Messi