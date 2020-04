Bonucci con Balocco: colombe e regali per i piccoli malati oncologici del Gemelli

Trecentocinquanta colombe e mini colombe con regalo per i piccoli malati oncologici del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli. L’iniziativa è stata realizzata dalla famiglia Balocco grazie all'interesse del suo direttore Gianfranco Bessone e del supporto di Leonardo Bonucci, testimonial dell’AGOP, l’associazione genitori oncologia pediatrica che opera da più di quarant’anni a sostegno dei bambini e delle loro famiglie. Le colombe sono state distribuite anche a medici e operatori sanitari del reparto, che giornalmente si impegnano per assistere i bambini e le famiglie in questo difficile momento: certe patologie, purtroppo, non si fermano mai.