Bonucci: "CR7? Lo vedo tranquillo e sereno. E' soltanto da ammirare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, il difensore della Nazionale e della Juventus - Leonardo Bonucci - ha parlato anche del momento di Cristiano Ronaldo: "L'ho visto tranquillo e sereno, le sue sono vicende personali. Chi di dovere farà ciò che è giusto fare. Ti stimola sempre, vedi un ragazzo di 33 anni che ha vinto 5 palloni d'Oro che non molla un centimetro. È soltanto da ammirare e ti può far rendere ancora meglio".