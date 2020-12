Bonucci: "CR7 un alieno e un esempio: tutti cerchiamo di rubargli qualcosa per migliorarci"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions col Barcellona, il centrale bianconero Leonardo Bonucci ha parlato ovviamente anche della sfida nella sfida tra Messi e CR7 al Camp Nou: "Con lavoro di squadra, in fase difensiva, possiamo arginare le qualità di Messi e mettere in risalto le qualità del nostro alieno e fuoriclasse: Cristiano Ronaldo. L'ho visto carico per la sfida, ma la voglia di vincere e di essere fondamentale è un valore aggiunto per lui. Non lo scopriamo di certo oggi, da quando è arrivato è un esempio per tutti e tutti cercano di rubargli qualcosa per migliorare".