Bonucci, doppio dolore alla Juventus: si ferma a 959' l'imbattibilità

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Bonucci infligge un doppio dolore alla sua ex squadra, la Juventus. Il difensore del Milan, con il gol messo a segno nel match di oggi, ha messo fine a una lunga striscia di gare senza gol subiti in Serie A. Prima del gol di Bonucci, la Juve era imbattuta 959 minuti in campionato. Si tratta della seconda miglior striscia nella storia della Serie A. La prima appartiene sempre ai bianconeri (974’ nel 2016).