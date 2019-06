Bonucci e il nuovo allenatore della Juve: "Aspettiamo notizie dal club"

© foto di Federico Gaetano

"Abbiamo la fortuna di essere allenati da un tecnico che ha idee precise", Così Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale, in una breve intervista rilasciata a 'SportMediaset' in merito al lavoro che sta facendo alla guida dell'Italia il ct Roberto Mancini. "Per quello che succederà alla Juventus - ha detto Bonucci parlando del nuovo allenatore bianconero - aspettiamo notizie dal club".