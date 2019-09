Bonucci e l'ambientamento di De Ligt: "Un po' come me nel 2010"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matthijs De Ligt come Leonardo Bonucci? Anche il difensore viterbese, oggi capitano della Juventus in assenza di Chiellini, ha visto una somiglianza tra l’ambiente dell’olandese, fin qui più complicato del previsto, e quello che riguardò proprio il classe ’87, quando giunse a Torino dal Bari: "Sicuramente lui sta vivendo un periodo di assestamento, come sto facendo io perché le richieste del mister sono all'opposto di quanto eravamo abituati a fare. De Ligt è giovane, ha le qualità per diventare uno dei migliori al mondo.

È in un percorso iniziale che presenta delle difficoltà, un po' come è stato per me nel 2010. Io ero avvantaggiato, venivo da una squadra italiana e parlavo italiano, non sapevo cosa significasse ma sapevo cosa era la Juventus. Lui è arrivato in un contesto completamente nuovo".

