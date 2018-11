Bonucci e la contestazione: "Avrei voluto non sentirla con la Nazionale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non mi sono mai fatto trascinare da certe cose ma quando rappresenti la Nazionale vorresti non sentirle. Ringrazio chi mi è stato vicino in queste ore con messaggi pubblici, così come i tifosi che mi hanno supportato. Adesso è arrivato il momento di pensare al prossimo match" è questo il pensiero che Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale, ha palesato in conferenza stampa a fianco del ct Roberto Mancini sulle contestazioni di San Siro nei suoi confronti andate in scena durante il match contro il Portogallo.