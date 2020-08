Bonucci e la sfida col Lione senza tifosi: "Ci mancherà l'uomo in più ma saremo tutti al 110%"

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lione. "Cosa vorrà dire domani giocare senza tifosi? "Ovvio che giocare senza i nostri tifosi che sono sempre l'uomo in più qualcosa ti toglie, dovremo essere ancora più bravi e tirare fuori qualcosa in più a livello di concentrazione e adrenalina. Dobbiamo riprendere il gol di svantaggio e andare a Lisbona. La Juve vista dopo il lockdown ha fatto buone prestazioni, alternando momento in cui la concentrazione s'è abbassata e abbiamo subito. Giocando così tanto in 40 giorni un po' di forze vengono a mancare, questa settimana abbiamo avuto la fortuna di allenarci e sono convinto che domani tutti scenderanno in campo al 110%".

