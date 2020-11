Bonucci fa 400 con la Juventus: "Pensarci mi emoziona, questa maglia per me è tutto"

Intervistato da Juventus TV, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato così la gara terminata 1-1 contro la Lazio che lo ha visto tagliare il traguardo delle 400 presenze in bianconero: “Pensarci mi emoziona, in questi anni sono cambiate tante cose e tanti allenatori. È bello. Quando credi in quello che fai, ti applichi, fai sacrifici per ottenerlo con la forza di volontà ci arrivi. È quello che è successo a me. Voglio continuare a farne tantissime con questa maglia che per me rappresenta tutto”.