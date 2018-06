Bonucci: "Futuro? Nessun problema col Milan. Vogliamo la Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano rossonero Leonardo Bonucci, intervistato da Sky Sport, ha parlato così della situazione del Milan e del suo futuro: “Tifosi milanisti preoccupati per il mio futuro? Non c’è nessun tipo di problema, speriamo che vengano risolte quelle che sono le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importante. A cosa punta il Milan? Il Milan sicuramente punta a rientrare in Champions, a riprendere la corsa e competere per i grandi obiettivi".