Bonucci: "Io capitano azzurro? Sono orgoglioso, grande responsabilità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Bonucci ha parlato a margine della 'Notte del Maestro', serata in onore di Andre Pirlo: "Sono emozioni alternate. Andrea ha insegnato il calcio, perderlo è triste ma questo è anche un momento di festa. Il Maestro sarà Maestro per sempre. Era tale per intelligenza, tocco, attenzione... Andrea era un grande sotto tutti i punti di vista. Giocava due secondi prima degli altri, io giocandogli alle spalle ne ho viste tante di queste situazioni. Io nuovo capitano dell'Italia? E' una responsabilità grande, che mi onora. Ma ora dobbiamo solo pensare a ripartire tutti insieme perché abbiamo scritto una pagina bruttissima del calcio italiano. Da qui dobbiamo ripartire più forti di prima".