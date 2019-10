Bonucci: "L'Inter cresce con Conte, ma oggi è stata grande Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria sull’Inter. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com:

Vittoria pesante, maturata fin dall'inizio. "Sì, l'Inter sta crescendo sotto la guida di Conte, stasera però ha trovato di fronte una grande Juventus, consapevole della propria forza, ma anche con l'umiltà di saper gestire i momenti di difficoltà. Abbiamo concesso poco ad un'Inter che con le sue giocate poteva mettere in difficoltà la nostra fase difensiva. invece siamo stati applicati, determinati, vogliosi di portare a cas questa vittoria e di riprenderci la vetta".

Avete imposto la vostra idea di calcio. "Questo è quello che ci chiede il mister dal primo giorno, condurre le partite, il gioco. Stasera ci siamo riusciti per lunghi tratti della partita, ci siamo anche divertiti a far girare la palla, a creare situazioni pericolose. Abbiamo saputo gestire i momenti di difficoltà con la pressione giusta da parte degli attaccanti e dei centrocampisti. Così diventa tutto più facile, ci permette di recuperare palla e di imporre il gioco come abbiamo fatto stasera".

Hai fatto un'altra partita spaziale. "Sì, è stata una grande prova collettiva, io cerco sempre di fare quello che meglio mi riesce, che è difendere. Nonostante il gol preso su rigore abbiamo concesso forse un'occasione a Vecino e questo credo sia il grande merito da parte di tutti".