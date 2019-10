Bonucci la sblocca allo Stadium. Juventus-Genoa 1-0 al 36esimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus in vantaggio sul Genoa al minuto 36 grazie al capitano Leonardo Bonucci. Il difensore è bravissimo a staccare più in alto di tutti su un angolo di Bentancur e battere Radu, nell'occasione non propriamente impeccabile nell'uscita. Al 36' cambia il risultato allo Stadium, Juventus-Genoa è sull'1-0.