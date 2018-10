Bonucci: "Lasciare la Juve fu un errore. Momento di rabbia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Bonucci ha rilasciato una intervista al 'Corriere dello Sport' ed è tornato a parlare della decisione di lasciare la Juventus maturata nell'estate 2017. Un anno dopo, il difensore bianconero ha deciso di tornare nuovamente a Torino e di salutare il Milan dopo una sola stagione: "Erano successe delle cose durante gli ultimi quattro mesi di Juventus, che mi avevano toccato a livello di orgoglio, a livello personale, intimo e non sono stato abbastanza bravo a farmele scivolare addosso. Poi, con il passare del tempo e guardandomi da fuori, sono riuscito a capire che lasciare la Juventus non era stata la scelta giusta. Fu una scelta difficile presa in un momento di rabbia".