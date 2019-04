© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le critiche che gli sono piovute addosso per le dichiarazioni rilasciate nel post-partita di Cagliari-Juventus, Leonardo Bonucci ha voluto chiarire il significato delle sue dichiarazioni in merito alla vicenda che ha visto protagonista il compagno di squadra Moise Kean: "Dopo 24 ore desidero chiarire il mio pensiero. Ieri sera ho parlato alla fine della partita e mi sono espresso in modo evidentemente troppo sbrigativo, che è stato male interpretato su un argomento per il quale non basterebbero ore e per il quale si lotta da anni. Condanno ogni forma di razzismo e discriminazione. Certi atteggiamenti sono sempre ingiustificabili e su questo non ci possono essere fraintendimenti".