Bonucci: "Questa Juve ha un’anima! Non c'è tempo per festeggiare: testa all'Atalanta"

"Vittoria importante per dare continuità dopo Barcellona. Questa Juve ha un’Anima e oggi l’abbiamo dimostrato. Adesso testa a Mercoledì non c’è tempo per festeggiare", così Leonardo Bonucci ha commentato la vittoria della Juventus in casa del Genoa per 3-1.