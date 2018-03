Bonucci, ritorno allo Stadium. Quaranta milioni dopo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Più delle istantanee con coppe e Scudetti vari, Leonardo Bonucci alla Juventus sarà ricordato per lo sgabello vicino a Nedved e Marotta, in occasione della partita contro il Porto. Allo Juventus Stadium, ora Allianz, negli ultimi mesi di permanenza ha aggiunto comunque altre soddisfazioni, come le vittorie contro Barcellona e Monaco verso la finale di Cardiff, oppure il solito Tricolore da cucirsi sul petto. E poi toglierselo, in estate, con l'approdo al Milan per 40 milioni di euro.

Bonucci rivede la Juve dopo l'andata, saltata per squalifica, con sette stagioni sul groppone e sei scudetti. "Ho pensato "chi me l'ha fatto fare", nei primi tre mesi", l'ammissione di Bonucci quasi un mese fa, il primo di marzo. È anche vero che quella di domani sarà una sfida fondamentale per la speranza di raggiungere un posto in Champions League, dopo due settimane di voci sulla proprietà cinese che potrebbero avere minato l'equilibrio dell'ambiente.

Dai tempi di Conte ha perso solamente tre volte al vecchio Delle Alpi. Nel 2015-16, nell'inizio shock contro l'Udinese di Colantuono, con una sconfitta alla prima giornata per 2-1. Poi, ben più dietro nel tempo, nel 2012-13, con una doppia defezione prima contro l'Inter di Stramaccioni e Milito, poi con la Sampdoria di Icardi. Insomma, ricordi al miele per Bonucci. A parte lo sgabello, quello sì, davvero indigesto.