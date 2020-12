Bonucci: "Sognare l'impresa non è poi così brutto. A Torino battuti per questione di centimetri"

Leonardo Bonucci, centrale della Juventus, si è detto fiducioso nella conferenza stampa alla vigilia del big match col Barcellona al Camp Nou: "La Champions negli anni ha dimostrato di essere campo di grandi imprese. Sarà una partita dura in cui dovremo sacrificarci in alcuni momenti. Sappiamo che con le nostre conoscenze calcistiche possiamo fare male al Barça. All'andata è stata questione di centimetri per i fuorigioco di Morata... Con le conoscenze calcistiche che ci sta dando il mister, sicuramente faremo una grande partita. Sognare di fare l'impresa non è poi così brutto", le sue parole.