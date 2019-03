Bonucci: "Solo un incidente di percorso, martedì spese tutte le energie"

Fonte: TuttoJuve.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore bianconero Leonardo Bonucci, intervistato da JTV, ha commentato così la sconfitta di Genova: "Non è mai piacevole perdere, ma sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile dal punto di vista mentale e fisico, perché martedì abbiamo usato tutte le forze a nostra disposizione. La gara di oggi non c'entra nulla con quello che stiamo facendo, è un incidente di percorso, però rimane la grande stagione. Adesso c'è fortunatamente la pausa che ci permette di recuperare energie fisiche e mentali per poi ripartire alla grande quando ritorneremo in casa con l'Empoli".

Sulla sosta: "È importante perché alla fine martedì abbiamo dato fondo al barile per poter arrivare a passare il turno. Adesso arriva come una manna dal cielo questa pausa per chi non andrà in Nazionale. Ci sono partite importanti, ma si gioca tra una settimana e avremo modo di recuperare. Adesso chi rimarrà si riposerà un po' di più. Però guardiamo il lato positivo: siamo ancora a +18 dalla seconda, vedremo poi i risultati che arriveranno, stiamo facendo una grande stagione, siamo dentro alla Champions, vicini a vincere lo Scudetto, quindi questa Juve ha fatto un grande percorso fin qui. Questo è un incidente che non pregiudicherà il finale di stagione"