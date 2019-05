© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite di Raffaella Carrà nella nuova trasmissione di Rai3, A raccontare comincia tu, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato della sua vita a Torino: "Mi trovo benissimo, è una città a misura d'uomo. Siamo veramente fortunati perché facciamo il lavoro che ci piace in una città bellissima e i tifosi non sono di quelli che ti incontrano in giro e ti fermano, oppure dove non puoi passeggiare. Io esco con i bambini e con mia moglie, è tutto abbastanza tranquillo. In quest'ultimo anno, con Cristiano, c'è un po' più gente".