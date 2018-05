Boom Roma: quasi 100 mln incassati grazie a questa Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eliminazione amara, ma anche la certezza che grazie a questa Champions League la Roma abbia fatto un importante salto in avanti dal punto di vista del fatturato. Sono quasi 100 i milioni di euro incassati dalla società giallorossa per aver partecipato a questa edizione della massima competizione continentale giungendo fino alle semifinali. Di seguito i conti nel dettaglio.

IL CAMMINO - 12.7 milioni di euro per la partecipazione al torneo, 5.5 di premi partita per la fase a gironi, 6 per la qualificazione agli ottavi di finale, 6.5 per il passaggio ai quarti e 7.5 per l’arrivo tra le migliori quattro: il totale incassato per il cammino nella competizione è di 38,2 milioni di euro.

BIGLIETTERIA - Record d'incassi all'Olimpico ieri sera contro il Liverpool: 5.54 milioni di euro incassati. Il bilancio definitivo delle sei gare disputate quest'anno in casa è di 16.8 milioni di euro.

MARKET POOL - La Roma è la squadra italiana che è andata più avanti nella competizione e questo permette ai giallorossi di accrescere gli incassi in questa voce che è la più significativa: oltre ai 19.25 milioni di parte fissa - il 35% della metà della somma, destinata alla seconda classificata del precedente campionato, contro il 50% della Juventus prima e il 15% del Napoli terzo -, i giallorossi, con le 12 gare giocate nel torneo, contro le sei del Napoli e le dieci della Juventus, si garantiscono 23.57 milioni di euro relativi all'altra metà della somma, distribuita proporzionalmente al numero di gare disputate. Il totale di questa voce dei ricavi è di 42,82 milioni.

INCASSO TOTALE - 38.2 + 16.8 + 42.82 = 97.82 milioni di euro.