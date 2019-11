Alla vigilia della sfida contro l'Inter in Champions League, il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha parlato in conferenza stampa: "Dobbiamo preparare bene la partita, sarà fondamentale fase sia la fase difensiva che quella offensiva con attenzione. I nerazzurri sono una buona squadra, dobbiamo trovare il giusto equilibrio".

Risposta poi anche su Marco Reus, uscito malconcio dalla sfida contro il Wolfsburg di sabato: "Ancora non so se potrà essere convocato, dobbiamo vedere come starà nell'allenamento di oggi. Deve essere valutato ma fino a domani non sapremo se potrà giocare".