Bor. Dortmund, Hakimi: "Con l'Inter gara chiave. Il pubblico ci aiuterà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di BVB.tv, il difensore del Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, ha parlato in vista della sfida di questa sera contro l'Inter in Champions League: "La partita a Milano è stata molto difficile. Avevamo un piano che siamo riusciti a svolgere bene ma ci è mancata la finalizzazione della giocata. Fino alla trequarti riuscivamo a fare le cose bene ma poi ci è mancato l'ultimo passaggio. Dovremo cercare nuovamente di fare le cose migliori, tipo giocare meglio la palla dalla difesa come fanno loro. Dovessimo riuscirci, oggi potremo avere delle possibilità di vincere".

Che gara si aspetta?

"Quella contro l'Inter sarà una partita chiave, che dobbiamo assolutamente vincere visto che affrontiamo un rivale diretto per la qualificazione. Ma noi dobbiamo pensare soprattutto al fatto che si tratta di una partita in più e a dover dare il nostro meglio. Se facciamo così, sicuramente le cose andranno per il verso giusto e otterremo il risultato che vogliamo. Giocando in casa, col nostro tifo che ci sostiene sempre fino all'ultimo, avremo un plus dal punto di vista della motivazione. Ci aiuterà molto, sarà un qualcosa di più durante la partita".

Cosa chiede ai suoi compagni?

"Una vittoria con l'Inter da festeggiare tutti insieme, sarebbe la cosa più bella".