Bordalas difende Conte: "Se ha detto quello che ha detto ci sarà un motivo"

José Bordalas, tecnico del Getafe oggi avversario dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Tuttosport. "Ho un contratto in vigore, ma il presidente ha detto in più di un'occasione che se dovesse arrivare l'offerta di un club con ambizioni diverse mi lascerebbe andare. L'Inter ha un grandissimo allenatore che si chiama Antonio Conte. Naturalmente abbiamo seguito quello che è successo, ma non spetta a me parlarne. Se ha detto quello che ha detto, avrà avuto le sue ragioni