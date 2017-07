Borini: "Il Milan un sogno divenuto realtà. Disposto a tutto per Montella"

© foto di PASQUALE RUSSO

Dopo la firma sul contratto e la presentazione al fianco di Fassone e Mirabelli, Fabio Borini ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni: "Inizio a capire ciò che sta succedendo. Guardando il museo, capisco quanto sia grande questo club e non posso che esserne onorato. Vedere tutte quelle Champions da così vicino fa sempre una certa sensazione, sono il trofeo più ambito da ogni giocatore".

Su Milanello: "Un bel centro. Campi ottimi, strutture consone al blasone della società. Dovrò sfruttarle per migliorarmi".

I risultati dei test: "Mi sono preparato bene in estate e i test hanno dato le risposte giuste".

La voglia di iniziare dal ritiro: "Tantissima, avrei iniziato anche oggi pomeriggio. Devo attendere solo un paio di giorni, non vedo l'ora".

Parlato con Montella? "Sì, ci siamo chiamati dopo che il trasferimento è diventato sicuro. Mi ha dato fiducia dicendomi che era davvero contento".

Incontrato qualche ex compagno? "No, non ho ancora parlato con nessuno. Ho scambiato qualche parola solo con famiglia e amici. Sono molto riservato su queste cose".

La stagione del Milan: "Sarà una annata importante. Tornare in Europa è il primo passo, anche attraverso i preliminari".

Sul ruolo e modulo: "Tranne in porta e difesa (ride, ndr), poi posso fare tutto. Quello che necessita la squadra io cerco di fornirlo. Ho imparato in Inghilterra questa mentalità".

Obiettivi personali: "Non si rivelano mai. Non li ho mai detti, non per scaramanzia ma per automotivazione personale"

Milan sogno che si realizza? "Sì, un sogno diventato realtà. Ora si inizia a lavorare"