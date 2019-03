Borini: "Lite Kessie-Biglia? Tutto risolto nello spogliatoio, può succedere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Borini ha parlato a Sky Sport dei temi più importanti degli ultimi giorni in casa Milan: "Kessie? Sono cose che possono succedere e succedono costantemente. Ci sono idee diverse, lingue diverse e tensioni diverse. Specialmente nel derby. Poi nello spogliatoio vengono risolte. Il nostro è un gruppo unito, che vuole raggiungere gli stessi obiettivi. Se qualcuno rema da un’altra parte non si raggiunge niente. Nello spogliatoio si è risolto il malinteso, si è visto davanti alle telecamere ma i litigi succedono sempre".

Sulla Samp: "Con la Sampdoria non è una partita facile, è una squadra in forma e ha giocatori forti come Quagliarella. Dobbiamo stare attenti perché siamo scivolati parecchie volte li contro di loro. Dovremo eguagliare la loro voglia di vincere".

Sull'entrare dalla panchina: "Io e Cutrone vogliamo giocare sempre. Entrare dalla panchina non è mai facile, dobbiamo mettere la stessa voglia per ribaltare il risultato. A volte è meglio darci solo indicazioni tecniche, perché dalla panchina guardiamo la partita e sappiamo già cosa dobbiamo fare".