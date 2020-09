Borini, non solo Toro: il Genoa fa sul serio

Uno stand by di qualche giorno prima di decidere il proprio futuro. Fabio Borini sta valutando le tante opzioni che gli si sono presentate nelle ultime settimane senza scartarne nessuna a priori ma tenendo in considerazione che con l’incedere della preparazione e l’inizio del nuovo campionato le valutazioni avranno certamente un riscontro più concreto. È così, a lato del Torino che per primo aveva pensato all’ex milanista, si stagliano le proposte di Parma e soprattutto Genoa. I rossoblu hanno al momento una posizione di vantaggio in attesa dei prossimi rilanci che andranno a stabilire una gerarchia più precisa e probabilmente definitiva.