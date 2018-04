Borini: "Ok terzino ma voglio lavorarci bene. A Roma dette cose errate"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunga e interessante intervista rilasciata ai taccuini di Sportweek da Fabio Borini, attaccante del Milan che ha parlato della sua avventura in rossonero: "Qui al Milan voglio dimostrare che posso stare in Italia, che da qui non sono scappato e che sono uno da Milan. E un po' l'ho già dimostrato. Cosa porterei dall'Inghilterra? La loro mentalità, anche nel divertimento. Anche se hanno 20 minuti, sanno come sfruttarli. Noi li lasciamo scorrere per pensare a come svagarci. Agli inglesi invece darei la nostra cultura per il cibo".

Sulla possibilità di cambiare ruolo: "A Gattuso ho detto che se da attaccante devo trasformarmi in terzino, voglio lavorarci su seriamente per evitare errori di posizione come quello che qualche settimana fa ci è costato il provvisorio pareggio del Chievo".

Infine, una battuta sulla sua parentesi nella Capitale: "A Roma si diceva che ero spacca spogliatoio, altra cosa sbagliata".