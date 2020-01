Borini risponde a Bani, Skorupski para tutto: Bologna-Hellas finisce 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Un tempo per parte e pari giusto al Dall'Ara tra Bologna ed Hellas Verona. Finisce 1-1 la sfida tra due delle squadre più in forma del campionato: Bani porta avanti i suoi nella prima frazione, poi si fa cacciare a metà ripresa, favorendo la reazione dei gialloblù. Borini pareggia, Skorupski evita una sconfitta che, forse, sarebbe stata troppo severa.

Bani nella noia - Sinisa Mihajlovic concede subito una chance al giovane Dominguez, che prende le chiavi del centrocampo dei padroni di casa mostrando buona personalità. L'Hellas lascia la supremazia territoriale agli avversari ma non riesce a ripartire in contropiede con la solita lucidità. Nemmeno il Bologna fa molto per sbloccare la sfida; al 20', però, Bani trova il guizzo vincente, sfruttando una respinta corta di Silvestri sul tentativo involontario di autogol di Kumbulla. La rete subita non sveglia gli ospiti, che fanno molta fatica ad arrivare dalle parti di Skorupski. Così, sono i felsinei a sfiorare il raddoppio più volte; straordinaria l'azione in slalom di Sansone, fermato solo dal palo. Poi sale in cattedra Silvestri, che nega la rete a Soriano e Orsolini.

Borini azzanna subito - La ripresa comincia sulla stessa falsariga del primo tempo. Il Bologna controlla senza troppi problemi, mentre i veronesi non riescono a costruire azioni degne di nota. I ritmi sono bassi, ma tutto cambia al 66', con l'espulsione per doppia ammonizione di Bani. L'Hellas comincia a crederci e alza il baricentro, costruendo occasioni in serie. Skorupski è strepitoso su Di Carmine e Borini (entrato da poco), ma deve capitolare sul colpo di testa dell'ultimo arrivato: l'ex Milan anticipa Mbaye e sfrutta al meglio un cross al bacio di Lazovic. Juric sente il profumo dei tre punti, anche perché i rossoblù non riescono più a uscire dalla loro metà campo. Gli assalti finali (e l'ingresso di Pazzini), però, non sortiscono gli effetti sperati: il portiere polacco è insuperabile, finisce 1-1.