Borja Mayoral e i primi due gol con la Roma: "Notte da sogno, sento la fiducia di Fonseca"

Borja Mayoral, autore delle sue prime due reti con la maglia della Roma nella serata europea dell'"Olimpico" col Cluj, ha analizzato così la vittoria per 5-0 dei giallorossi e il suo inserimento in Italia ai microfoni di Roma Radio: "È stata una notte da sogno, coi miei primi due gol all'Olimpico e con la maglia della Roma in assoluto. Non mi dimenticherò mai questa vittoria. Ho sentito la fiducia del mister fin da quando ci siamo sentiti prima della mia scelta. Ho bisogno di un altro po' di tempo per adattarmi, ma sto percependo quella fiducia sia dell'allenatore che dei compagni di squadra. Fonseca mi ha sempre schierato in Europa League finora, so che in Italia posso crescere tantissimo", le dichiarazioni dell'attaccante arrivato dal Real Madrid.