Borja sguazza nel ritmo basso, Esposito segna: i voti di TMW

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

INTER-GENOA 4-0

Handanovic 6,5 - Non ha molto lavoro nel primo tempo, perché il Genoa non si vede mai. Un po' meglio nel secondo, deviando per due volte su Sanabria, poi accartocciandosi su Criscito. Un po' più della normale amministrazione.

Bastoni 6,5 - Duro quando c'è da picchiare, il fioretto nei momenti di controllo. Difensore di alto livello, sta crescendo a dismisura dopo l'annata al Parma.

De Vrij 6,5 - Comanda la difesa senza nemmeno dover sudare più di tanto.

Skriniar 6,5 - Una serata di tranquillità, non c'è bisogno di mettere il fisico.

Candreva 7 - Un giocatore rinato rispetto agli anni passati. Corre, accelera, calcia in porta, crossa bene, dispensa assist (dal 75' Lazaro 5,5 - Entra e regala un pallone facile. Che Agudelo sbaglia).

Gagliardini 7 - Ha segnato cinque gol dei suoi nove al Genoa, quasi come se fosse una vittima sacrificale. Non solo la soddisfazione personale, più volte va vicino al bersaglio grosso, si guadagna il rigore del 3-0 che chiude la partita (dal 72' Sensi s.v.).

Borja Valero 6,5 - Quando il ritmo non è altissimo - e l'avversario lo permette - ci sguazza. Non ha problemi a fare girare il pallone.

Vecino 6,5 - Grande corsa, ottimo lavoro oscuro, ma dalle sue parti c'è solo il pascolo. Ha davvero gioco facile.

Biraghi 6,5 - Sulla sua fascia Ghiglione qualche problemino lo dà. Niente però di eccezionale (dal 78' Dimarco s.v.).

Lukaku 8 - È dottor Jekill e mr Hyde, un po' come nel romanzo di Stevenson. Fa gol con un bel colpo di testa, regala a Gagliardini il 2-0, poi però si perde quando deve segnare quasi a porta vuota. Regala il pallone del 3-0 a Esposito, invece di calciare il rigore, firma la doppietta con una saetta all'incrocio.

Esposito 7 - Lavora, si sbatte, tenta di tenere botta fisicamente. Poi segna anche il rigore della tranquillità: non male per un 2002.